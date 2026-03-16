Morta Annalisa Petrini lutto al Grande Fratello | l’addio di Cristina Plevani e Salvo Veneziano

È morta Annalisa Petrini, figura nota nel mondo del Grande Fratello, anche se lavorava lontano dalle telecamere e dalle luci dello spettacolo. Cristina Plevani e Salvo Veneziano hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di questa donna, che ha rappresentato un punto di riferimento per molti partecipanti e addetti ai lavori del reality. La notizia ha suscitato emozione tra chi la conosceva e aveva lavorato con lei.

La televisione italiana si stringe in un abbraccio commosso per la scomparsa di Annalisa Petrini, una figura che, pur lavorando lontano dalle luci della ribalta e dalle telecamere, è stata l’anima vera del reality più longevo d’Italia. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra i corridoi di Cinecittà e nei cuori di chi, venticinque anni fa, ha dato inizio alla storia del Grande Fratello. Annalisa non era solo una professionista stimata; era la “custode” dei sogni di centinaia di ragazzi che, varcando la porta rossa, cercavano un futuro o semplicemente un’avventura. La produzione del programma l’ha voluta omaggiare con parole bellissime: “Annalisa Petrini era una delle colonne portanti di Grande Fratello, con noi sin dalla prima edizione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morta Annalisa Petrini, lutto al Grande Fratello: l’addio di Cristina Plevani e Salvo Veneziano Articoli correlati Grande Fratello, Sonia Bruganelli non ci sta e risponde: la frecciata dopo le parole di Cristina PlevaniDopo il lungo sfogo di Cristina Plevani sul Grande Fratello, Sonia Bruganelli interviene sui social con una frase pungente che molti leggono come una... Grande Fratello 1, il pizzaiolo Salvo VenezianoA venticinque anni di distanza dalla prima, storica edizione del Grande Fratello, Salvo Veneziano torna a raccontarsi senza filtri.