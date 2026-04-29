È volata in cielo Nunzia Di Napoli una presenza luminosa nel cuore della comunità

È venuta a mancare Nunzia Di Napoli, figura nota tra le persone della comunità locale. La sua presenza si è fatta sentire in diversi momenti di vita quotidiana e ha lasciato un segno riconoscibile tra amici, colleghi e conoscenti. La sua relazione con un insegnante si è sviluppata inizialmente per motivi pratici, per poi approfondirsi nel tempo, diventando un rapporto di condivisione di idee e impegni.

Ci sono incontri che nascono quasi per caso e poi si rivelano carichi di significato. Il mio con Nunzia è stato così: intrecciato inizialmente per ragioni semplici, quotidiane, legate al mio ruolo di insegnante che con il tempo, poi, si è allargato fino a diventare condivisione di impegno e visione. Ci siamo ritrovate, infatti, su un terreno comune: l’amore per Pozzuoli, la volontà di esserci, di contribuire, di non restare spettatrici. Entrambe coinvolte in realtà associative del territorio, abbiamo condiviso idee, energie, piccoli e grandi momenti di partecipazione civile. Senza bisogno di grandi proclami, Nunzia sapeva esserci. Con discrezione, ma con una presenza concreta, autentica.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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