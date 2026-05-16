Lele Adani ha espresso dure critiche nei confronti del Milan in un’intervista al Corriere della Sera, definendo il calcio della squadra “senza anima” e affermando che non può vivere senza di essa. Ha commentato anche le recenti decisioni di mercato e le scelte di allenatore, in particolare rivolgendosi a Allegri. Le parole dell’ex calciatore si sono concentrate sull’attuale stato del club e sulle sue caratteristiche, senza fare riferimenti a dettagli specifici.

Continuano i commenti al momento negativo del Milan, sia dentro che fuori dal campo. L'opinionista ed ex giocatore Lele Adani ha scritto un lungo editoriale per 'Il Corriere della Sera' proprio sui rossoneri: "Oggi il potente scollamento tra il Milan e il suo popolo nasce proprio dalla percezione di un club che non fa più vibrare il cuore, produce amarezza e addirittura provoca segnali di disaffezione e disinteresse". Adani parla di un Milan che in campo non regala più nulla, se non brutte prestazioni e un calcio senz'anima. Ci sono per Adani colpe di Massimiliano Allegri, ma non solo. L'ex giocatore parla anche di una società Milan non indenne da responsabilità, in primis quella della mancanza di una comunicazione chiara con i tifosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani senza freni sul Milan: “Calcio senz’anima. Non può vivere senza”

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Adani analizza il disastro del Milan:Le punte sono inesistenti e non cè proprio gioco..

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