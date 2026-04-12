Il Milan subisce una pesante sconfitta casalinga contro l'Udinese, che si impone con un punteggio di 3-0 a San Siro. Durante la partita, Lele Adani ha commentato l’andamento del match con toni molto critici nei confronti dell’allenatore rossonero, senza però citarlo direttamente. La gara si è conclusa con il Milan in difficoltà mentre l’Udinese ha ottenuto una vittoria importante.

Il Milan cola a picco, umiliato a San Siro dall'Udinese, che batte i rossoneri per 3-0. E dopo il disastro milanista, ecco scatenarsi nuovamente Lele Adani, da sempre schierato durissimamente contro Massimiliano Allegri, bersaglio di un feroce attacco (anche se il mister livornese non viene mai nominato). A pochi minuti dal triplice fischio, l’ex difensore ha affidato ai social una riflessione il cui significato era chiarissimo. Una storia Instagram zeppa di allusioni e messaggi indiretti, ma ovviamente legata a quanto appena accaduto sul campo, dove l’Udinese ha imposto un dominio netto e senza repliche. Insomma, il consueto "stile"-Adani. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47216343 Il tempismo del video non lascia spazio a dubbio alcuno, così come le parole iniziali: "Oggi non si può far finta di niente, non ci posso passare sopra.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan-Udinese, sceneggiata di Lele Adani: umilia Allegri (senza nominarlo)

Lele Adani sbeffeggia Allegri con un video dopo Milan-Udinese: non lo nomina mai, ma è molto chiaroSubito dopo Milan-Udinese Adani ha pubblicato un video in cui parla di tennis, ma è un riferimento ad Allegri: "Oggi non si può far finta di niente,...

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