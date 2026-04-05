Trump senza freni contro Teheran | Senza accordo faccio saltare tutto e prendo il petrolio

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran continuano a crescere, con dichiarazioni che lasciano intendere un possibile intervento militare. Un rappresentante statunitense ha dichiarato che, in assenza di un accordo, potrebbe interrompere le trattative e agire unilateralmente sul settore petrolifero. La situazione si fa sempre più complessa e rischiosa, mentre le parti coinvolte si confrontano su questioni di sicurezza e risorse energetiche.

Continua l'escalation verbale del presidente americano contro le autorità iraniane a cui avrebbe dato poche ore per raggiungere un'intesa La tensione tra Stati Uniti e Iran sale a livelli sempre più pericolosi, con dichiarazioni che evocano uno scenario di escalation militare diretta. Il presidente americano Donald Trump ha infatti lanciato un ultimatum a Teheran: riaprire lo Stretto di Hormuz e raggiungere rapidamente un accordo con Washington, oppure affrontare conseguenze che lo stesso leader Usa ha definito senza mezzi termini come "l’inferno". A riferire le parole di Trump è stato il corrispondente di Fox News da Tel Aviv, Trey Yingst, che sostiene di aver parlato telefonicamente con il presidente. 🔗 Leggi su Today.it

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"Aprite lo Stretto, bastardi!". Trump all'Iran: "Martedì colpiremo centrali elettriche e ponti" x.com