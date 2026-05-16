Action apre oggi un nuovo negozio alle porte di Monza | prodotti a meno di 2 euro e 25 assunzioni

Da monzatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi apre un nuovo negozio Action alle porte di Monza, nel centro commerciale Il Vulcano a Sesto San Giovanni. Il punto vendita è stato inaugurato nel pomeriggio di sabato 16 maggio e propone prodotti con prezzi inferiori a 2 euro. L’apertura ha portato l’assunzione di 25 persone, che si occuperanno della gestione del negozio. La struttura si trova all’interno del centro commerciale in una posizione facilmente accessibile per i clienti della zona.

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Action apre un nuovo negozio alle porte di Monza. Il nuovo punto vendita inaugura oggi, sabato 16 maggio, a Sesto San Giovanni (Milano), all'interno del centro commerciale Il Vulcano. La catena di discount non food con punti vendita in 15 paesi europei rafforza la propria presenza nel Milanese. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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