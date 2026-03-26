Oggi a Cassano d’Adda è stato inaugurato un nuovo punto vendita di Risparmio Casa, azienda attiva nel settore drugstore. Il negozio si sviluppa su una superficie di 3.000 metri quadrati e ha previsto l’assunzione di 25 persone. L’apertura si inserisce nel contesto di una strategia di espansione dell’azienda nella zona del Milanese.

Risparmio Casa apre un nuovo punto di vendita nel Milanese. L'insegna attiva nel settore drugstore ha inaugurato proprio oggi, 26 marzo, il negozio di Cassano d'Adda che si estende su una superficie di 3mila metri quadri. Con questa apertura, Risparmio Casa aggiunge un nuovo store ai 30 già attivi in Lombardia. Il nuovo store si trova sulla Tangenziale di Cassano e sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20. Il punto di vendita di Cassano d'Adda ha generato 25 nuove assunzioni, 11 sotto i 35 anni d'età. Il negozio ha un assortimento completo di oltre 20mila prodotti a prezzi bassi per cura della casa e della persona, animali domestici, casalinghi, giocattoli, tessile casa, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestici e prodotti stagionali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Risparmio Casa apre alle porte di Milano: 25 assunzioni e 3mila metri quadri di offerte

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Risparmio Casa apre alle porte di Milano: 25 assunzioni e 3mila metri quadri di offerteCon Cassano d'Adda, Risparmio Casa raggiunge i 190 punti di vendita tra Italia, Svizzera e Malta, con oltre 3mila collaboratori e 25 milioni di scontrini registrati nel 2025. milanotoday.it

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