Apre un nuovo store al Vulcano | migliaia di prodotti a meno di 2 euro e 25 assunzioni
Un nuovo negozio di una catena di discount apre al centro commerciale Il Vulcano di Sesto San Giovanni, portando oltre 25 assunzioni e una vasta gamma di prodotti a meno di 2 euro. La catena, presente in quindici paesi europei, rinnova così la propria presenza nel territorio milanese, offrendo un’ampia selezione di articoli a prezzi contenuti. L’apertura si inserisce in un piano di espansione già avviato da tempo.
Action apre un nuovo negozio a Sesto San Giovanni, all'interno del centro commerciale Il Vulcano. La catena di discount non food con punti vendita in 15 paesi europei rafforza la propria presenza nel Milanese. Il nuovo negozio Action al VulcanoL'inaugurazione del nuovo negozio che si sviluppa su.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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