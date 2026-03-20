Acireale attivo un nuovo ambulatorio di cardiologia pediatrica

All'ospedale “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale è stato aperto un nuovo ambulatorio di cardiologia pediatrica, dedicato alla diagnosi e al monitoraggio delle patologie cardiache nei neonati e nei bambini. Il servizio mira a offrire assistenza specializzata per i più piccoli e migliorare le possibilità di cura precoce. L'apertura si inserisce nelle iniziative dell'ospedale per potenziare l’assistenza sanitaria infantile.

All’ospedale “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale è stato attivato un nuovo ambulatorio di Cardiologia pediatrica, pensato per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie cardiache in età neonatale e infantile. Il servizio è operativo all’interno dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia diretta da Marco Messina. L’iniziativa nasce per rispondere a un bisogno assistenziale ancora poco coperto sul territorio, rafforzando l’offerta sanitaria in ambito pediatrico e puntando su prevenzione e diagnosi precoce. Le attività sono curate dal dirigente medico Elio Caruso, specializzato in cardiologia pediatrica e aritmologia. Il servizio consente una presa in carico già dalla 20ª settimana di gestazione, garantendo continuità nel monitoraggio anche dopo la nascita del bambino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Acireale, attivo un nuovo ambulatorio di cardiologia pediatrica Articoli correlati Oftalmologia pediatrica: nuovo ambulatorio a Fermo da aprileLa Pediatria dell’ospedale Murri a Fermo sta per attivare un nuovo ambulatorio di oftalmologia dedicato ai bambini tra i 6 e i 14 anni, operativo da... Giornata mondiale dell'epilessia, all'ospedale di Perugia inaugurata l'area accoglienza pediatrica e un nuovo ambulatorioI due punti si trovano all'interno del centro regionale per l'epilessia presso la neurofisiopatologia ospitato all'interno dell'azienda ospedaliera... Altri aggiornamenti su Acireale attivo un nuovo ambulatorio di... Temi più discussi: Coppa Carnevale di ciclismo ad Acireale, un grande successo; Acireale / Come Campfire di Hack Club ha reso per due giorni hub dell’innovazione la città; Intervista / Alex Barbagallo, pilastro del bodybuilding di Acireale. Diocesi: Acireale, raccolti 6mila euro per un nuovo ospedale a GazaUna vera e propria gara di solidarietà ha coinvolto la diocesi di Acireale nella settimana del Natale, portando alla raccolta di 6mila euro, destinati al nuovo ospedale di Gaza, territorio duramente ... agensir.it Acireale: cimitero ecosostenibile grazie a impianto fotovoltaicoIl cimitero di Acireale diventa più sostenibile grazie a un nuovo impianto fotovoltaico da 50 kW installato sul tetto della cappella San Sebastiano. Il sistema è composto da 112 pannelli su una ... telenord.it ACIREALE, IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ALL’UNANIMITÀ IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA (redazione) Il Consiglio comunale di Acireale, nella seduta di ieri sera, ha approvato all’unanimità il Regolamento per la - facebook.com facebook