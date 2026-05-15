Montegrotto al via due nuovi servizi di assistenza per anziani grazie al Pnrr

A Montegrotto Terme sono partiti due nuovi servizi di assistenza domiciliare destinati a persone anziane e fragili. Questi servizi sono stati avviati con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La loro attivazione mira a offrire supporto diretto a chi ha bisogno di assistenza a domicilio. Le iniziative si inseriscono in un progetto più ampio di interventi sociali promossi dall’amministrazione locale. La presenza di risorse pubbliche ha permesso di mettere in campo queste nuove prestazioni.

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