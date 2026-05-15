Montegrotto al via due nuovi servizi di assistenza per anziani grazie al Pnrr
A Montegrotto Terme sono partiti due nuovi servizi di assistenza domiciliare destinati a persone anziane e fragili. Questi servizi sono stati avviati con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La loro attivazione mira a offrire supporto diretto a chi ha bisogno di assistenza a domicilio. Le iniziative si inseriscono in un progetto più ampio di interventi sociali promossi dall’amministrazione locale. La presenza di risorse pubbliche ha permesso di mettere in campo queste nuove prestazioni.
Il comune di Montegrotto Terme ha avviato due nuovi servizi di assistenza domiciliare dedicati alle persone anziane e fragili, finanziati attraverso il Pnrr. Dieci anziani, selezionati dai servizi sociali comunali, sono i primi beneficiari del progetto. Il primo servizio offerto è il “SAD”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Aperta la Casa di comunità. Assistenza 24 ore al giorno. Servizi per cronici e anziani
La riforma della disabilità nel Decreto PNRR: potenziata l’assistenza all’autonomia e i servizi di trasporto scolastico con nuovi poteri ispettivi per il Garante nazionaleIl Parlamento ha approvato in via definitiva il Decreto PNRR introducendo, tra gli altri provvedimenti, modifiche strutturali alla gestione della...
Momento novità! Ragazze, ecco due nuovi favolosi sandali di Miss Olivia in nappa morbidissima. Due modelli a forma leggermente squadrata, cinturino con elastico posteriore, tacco di 6 cm ricoperto dello stesso materiale. E ovviamente due colori fra cui sc - Facebook facebook