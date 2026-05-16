Accusano un malore mentre stendono la resina alla Lidl di Pontedera | arrivano i vigili del fuoco

A Pontedera, durante le operazioni di stesura della resina all’interno di un punto vendita Lidl, una persona ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati a gestire la situazione. L'incidente si è verificato in via Carpi, generando preoccupazione tra i presenti. Le autorità hanno preso in carico la gestione dell’incidente e hanno effettuato le verifiche necessarie per chiarire le cause dell’accaduto.

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PONTEDERA – Momenti di forte apprensione a Pontedera per un incidente chimico al Lidl di via Carpi a Pontedera. Intorno alle 12,15 di oggi, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa è dovuta intervenire d’urgenza a causa di un pericoloso rilascio di esalazioni tossiche che ha intossicato tre operai. Tutto si è consumato durante alcuni lavori di manutenzione ordinaria all’interno dello stabilimento. Gli operai erano impegnati nel ripristino di una porzione della pavimentazione utilizzando una specifica resina epossidica. Per cause ancora in corso di accertamento, la stesura del materiale ha provocato una forte ed improvvisa emissione di vapori chimici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Accusano un malore mentre stendono la resina alla Lidl di Pontedera: arrivano i vigili del fuoco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pontedera, camion ribaltato. Arrivano i vigili del fuoco: disagi per la circolazionePontedera, 22 aprile 2026 – Disagi a Pontedera per un incidente che ha visto protagonista un mezzo pesante. Salvato dai vigili del fuoco nello scolmatore dell’Arno a PontederaPONTEDERA – Squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle 11,30 in prossimità delle paratie dello scolmatore del fiume Arno nel Comune... Accusano un malore mentre stendono la resina alla Lidl di Pontedera: arrivano i vigili del fuocoPONTEDERA – Momenti di forte apprensione a Pontedera per un incidente chimico al Lidl di via Carpi a Pontedera. Intorno alle 12,15 di oggi, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa è dovut ... msn.com Malori nel magazzino, tre lavoratori finiscono al pronto soccorsoPontedera, il caso al centro di distribuzione della catena Lidl in via Carpi. Le loro condizioni non sarebbero gravi ... lanazione.it