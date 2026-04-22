Pontedera camion ribaltato Arrivano i vigili del fuoco | disagi per la circolazione

A Pontedera, oggi si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion ribaltato, creando problemi alla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. La circolazione sulla strada interessata ha subito rallentamenti e deviazioni, con conseguenti disagi per gli automobilisti in transito. La zona rimane sotto controllo delle autorità fino alla conclusione delle operazioni di rimozione.

Pontedera, 22 aprile 2026 – Disagi a Pontedera per un incidente che ha visto protagonista un mezzo pesante. E’ accaduto intorno alle 16 di oggi, mercoledì 22 aprile, lungo la Strada di Patto. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito al ribaltamento di un camion carico di materiale inerte, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo e si è girato su un fianco. ll personale dei vigili del fuoco ha collaborato con i sanitari del 118 e messo in sicurezza il luogo dell’intervento. Nell’incidente è rimasto ferito il conducente del mezzo, che è stato trasferito all’ospedale di Pontedera per le cure del caso. Polizia Municipale di Pontedera sul posto per i rilievi di loro competenza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera, camion ribaltato. Arrivano i vigili del fuoco: disagi per la circolazione Notizie correlate Camion ribaltato finisce nella scarpata, code e disagi in A11. L’incidente a MontecatiniMontecatini, 18 febbraio 2026 – Code in A11 a causa di un camion ribaltato nei pressi di Montecatini. Camion perde gasolio. Disagi alla circolazione lungo la statale 77Giornata di disagi dalle prime ore di ieri mattina per la circolazione lungo la statale 77 nel tratto urbano, dove la polizia locale è intervenuta...