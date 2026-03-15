Napoli uomo accoltellato nella notte | è in pericolo di vita

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 31 anni è stato ferito con un coltello in piazzetta Montecalvario a Napoli. L’aggressione è avvenuta in modo violento e l’uomo si trova attualmente in condizioni critiche, con il rischio di perdere la vita. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione in piazzetta Montecalvario. Questa notte tra sabato e domenica, un uomo di 31 anni è stato accoltellato a Napoli, precisamente in piazzetta Montecalvario. Secondo le prime informazioni raccolte, il ferimento sarebbe avvenuto a seguito di una lite scoppiata proprio nella piazza. Ricovero in codice rosso. Il 31enne è stato immediatamente trasportato e ricoverato in codice rosso all’ ospedale Vecchio Pellegrini. Attualmente, l’uomo si trova in pericolo di vita. Indagini in corso. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio. La Polizia di Stato sta raccogliendo testimonianze e indizi per chiarire i motivi della lite e identificare eventuali responsabili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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