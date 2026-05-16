Acciai Speciali Terni rinnovo della Rsu | Fim Cisl sprinta al traguardo TUTTI GLI ELETTI
La Fim Cisl ha ottenuto la maggioranza nelle elezioni per il rinnovo della Rsu presso lo stabilimento di Arvedi Ast. Tutti i rappresentanti sindacali eletti sono stati confermati o sono nuovi eletti, segnando un risultato importante nel settore. La scelta dei lavoratori ha portato alla conferma della presenza sindacale all’interno dell’azienda, con un’attenzione particolare alle rappresentanze di categoria. L’esito elettorale riguarda la rappresentanza sindacale unitaria di Acciai Speciali Terni.
La Fim Cisl ha vinto le elezioni per il rinnovo della Rsu ossia la Rappresentanza sindacale unitaria di Arvedi Ast. Il sindacato bianco ha conquistato 769 voti, l’Uilm Uil 494, la Fiom Cgill 444, la Fismic 239, Ugl 106. Nella precedente consultazione, quattro anni, senza lo scorporo del Tubificio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Sullo stesso argomento
Acciai Speciali Terni, elezioni al via per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria: TUTTI I CANDIDATISeggi aperti ad Arvedi Ast, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio, per il rinnovo della Rsu, Rappresentanza sindacale unitaria.
Leggi anche: Rinnovo Rsu e Rls alla Cobo Sud di Chieti Scalo: vince la Fim Cisl
Al rinnovo della Rsu/Rls dell’Ast di Terni e del Tubificio vota i candidati della Fiom Cgil. La prossima settimana nei giorni 11-12-13-14 maggio urne aperte per il rinnovo RSU/RLS nel Gruppo Arvedi - Acciai Speciali Terni e Tubificio. Le liste della Fiom compl facebook
Acciai Speciali Terni, Spera – Francescangeli (UGL Metalmeccanici): Alle elezioni RSU e RLS raddoppiamo i consensi e eleggiamo anche una RLSNewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. L’UGL Metalmeccanici raddoppia i consensi ed elegge anche una RLS alle elezioni RSU e RLS presso Acciai Speciali Terni, (Arvedi). Lo dichiarano in una ... newtuscia.it
Acciai Speciali Terni di Arvedi al topTorna la classifica delle imprese umbre, che vede ai vertici: Pac 2000 A, Acciai Speciali Terni (nella foto Giovanni Arvedi) e Brunello Cucinelli: Acacia Group fa l’analisi dei principali dati ... lanazione.it