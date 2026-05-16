Acciai Speciali Terni rinnovo della Rsu | Fim Cisl sprinta al traguardo TUTTI GLI ELETTI

La Fim Cisl ha ottenuto la maggioranza nelle elezioni per il rinnovo della Rsu presso lo stabilimento di Arvedi Ast. Tutti i rappresentanti sindacali eletti sono stati confermati o sono nuovi eletti, segnando un risultato importante nel settore. La scelta dei lavoratori ha portato alla conferma della presenza sindacale all’interno dell’azienda, con un’attenzione particolare alle rappresentanze di categoria. L’esito elettorale riguarda la rappresentanza sindacale unitaria di Acciai Speciali Terni.

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