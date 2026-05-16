Acciai Speciali Terni rinnovo della Rsu | Fim Cisl sprinta al traguardo TUTTI GLI ELETTI

Da ternitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fim Cisl ha ottenuto la maggioranza nelle elezioni per il rinnovo della Rsu presso lo stabilimento di Arvedi Ast. Tutti i rappresentanti sindacali eletti sono stati confermati o sono nuovi eletti, segnando un risultato importante nel settore. La scelta dei lavoratori ha portato alla conferma della presenza sindacale all’interno dell’azienda, con un’attenzione particolare alle rappresentanze di categoria. L’esito elettorale riguarda la rappresentanza sindacale unitaria di Acciai Speciali Terni.

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La Fim Cisl ha vinto le elezioni per il rinnovo della Rsu ossia la Rappresentanza sindacale unitaria di Arvedi Ast. Il sindacato bianco ha conquistato 769 voti, l’Uilm Uil 494, la Fiom Cgill 444, la Fismic 239, Ugl 106. Nella precedente consultazione, quattro anni, senza lo scorporo del Tubificio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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