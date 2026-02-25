Festival di Sanremo 2026 intervista a Maria Antonietta e Colombre | Siamo come Sandra e Raimondo fare le cose insieme è stato sempre un valore aggiunto Matrimonio? Per ora non ci pensiamo

Tra i nomi attesi al Festival di Sanremo 2026 ci sono Maria Antonietta e Colombre che parteciperanno con il brano “La felicità e basta”. Per la coppia artistica, insieme anche nella vita privata da 15 anni, si tratta di un debutto ufficiale sul palco dell’Ariston, pur essendo entrambi attivi e apprezzati da anni nel panorama cantautorale italiano. Nel 2025 hanno pubblicato l’album Luna di miele, accolto con favore da pubblico e critica, e il 2026 rappresenta il momento più significativo della loro carriera. Per la cantautrice è un ritorno all’Ariston dopo la partecipazione come ospite nel 2020 insieme a Levante e Francesca Michielin, mentre per il cantautore e produttore di Senigallia sarà l’esordio assoluto. Il brano che presenteranno al Festival è stato scritto in collaborazione con Katoo. La coppia, oltre a condividere la musica, porta sul palco una sintonia consolidata nella vita quotidiana, rendendo l’esibizione ancora più autentica e intensa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Maria Antonietta e Colombre: “Stiamo insieme da 15 anni. Io ansiosa, lui zen. Siamo come Sandra e Raimondo”Maria Antonietta e Colombre si sono incontrati 15 anni fa, motivo che ha rafforzato il loro legame nonostante le differenze caratteriali.

Maria Antonietta e Colombre al Festival: «Frullatore Sanremo? Meglio affrontarlo insieme». L’intervistaMaria Antonietta e Colombre salgono sul palco del Festival di Sanremo e presentano il loro brano, intitolato “La felicità e basta”.

Sanremo 2026 in diretta. Scaletta, cantanti e ultime news sulla seconda serata. LIVE

