Un parroco è stato condannato a tre anni di reclusione per abusi su minore. La sentenza è stata emessa dopo il processo, con la pena ridotta rispetto alla richiesta iniziale, in considerazione della presunta lieve entità dei fatti. L’uomo era stato arrestato nell’aprile del 2021 dalla polizia mentre si trovava a Ferrara, dove era stato trasferito ufficialmente per motivi di studio, anche se si sospetta che il trasferimento fosse stato deciso per allontanarlo da Enna.

Condannato a tre anni di reclusione Giuseppe Rugolo, il sacerdote che venne arrestato per violenza sessuale su minore nell’aprile del 2021 dalla Polizia mentre si trovava a Ferrara, dove era stato trasferito ufficialmente per motivi di studio, ma più probabilmente per allontanarlo da Enna. Il prelato, difeso dall’avvocato Denis Lovison, nonostante risulti ancora incardinato alla diocesi di Piazza Armerina, era stato condannato, in primo grado a 4 anni e 6 mesi. La suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Rugolo e quello della procura generale di Caltanissetta che aveva contestato il riconoscimento della lieve entità dei fatti, che aveva ridotto la pena da 4 anni e mezzo a 3 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abusi su minori, parroco condannato. Pena ridotta a tre anni di reclusione: "Valutata la lieve entità dei fatti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Omicidio di Cristina Marini, pena ridotta in appello: Gian Paolo Bregante condannato a 11 anniLa Corte d’Assise d’Appello di Genova ha ridotto da 15 a 11 anni la condanna nei confronti di Gian Paolo Bregante, l’ex comandante di navi accusato...

Deve scontare la pena di tre anni e sei mesi di reclusione, 48enne rintracciato e arrestato dai CarabinieriNei giorni scorsi, i carabinieri di Cesenatico hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dall’ufficio Esecuzioni...

Abusi su minori, parroco condannato. Pena ridotta a tre anni di reclusione: Valutata la lieve entità dei fattiCondannato a tre anni di reclusione Giuseppe Rugolo, il sacerdote che venne arrestato per violenza sessuale su minore nell’aprile del 2021 dalla Polizia mentre si trovava a Ferrara, dove era stato tra ... ilrestodelcarlino.it

Pastore anti-LGBT condannato per abusi su minoriUn pastore evangelico, noto per le sue veementi posizioni omofobe, è stato condannato negli Stati Uniti per abusi sessuali su minori. gayburg.com