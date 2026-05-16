Abusi su minori | Cassazione conferma 3 anni per il prete Rugolo

La Cassazione ha confermato una condanna a tre anni di reclusione per un prete coinvolto in un caso di abusi su minori. La sentenza è stata emessa nonostante la gravità delle accuse, che includevano abusi sessuali ai danni di giovani. Nel procedimento sono stati indagati anche alcuni vertici della diocesi, accusati di falsa testimonianza durante il processo. La vicenda riguarda un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a diverse inchieste.

? Punti chiave Perché la pena è stata ridotta nonostante la gravità degli abusi?. Chi sono i vertici della diocesi indagati per falsa testimonianza?. Come ha reagito il Vaticano alla lettera inviata dalla vittima?. Cosa nascondeva il trasferimento del prete da Enna a Ferrara?.? In Breve Vescovo Rosario Gisana e Vincenzo Murgano indagati per falsa testimonianza a Piazza Armerina.. Antonio Messina ha inviato segnalazioni ai tre dicasteri vaticani nel marzo 2024.. Giuseppe Rugolo è stato ufficialmente dimesso dallo stato clericale il 14 luglio 2025.. Abusi commessi tra il 2009 e il 2013 secondo le indagini della squadra mobile Enna.. La Corte Suprema ha confermato la condanna di Giuseppe Rugolo a tre anni di reclusione, respingendo i ricorsi presentati sia dalla difesa del sacerdote che dalla procura generale di Caltanissetta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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