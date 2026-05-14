La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione per Giuseppe Rugolo, ex sacerdote della diocesi di Piazza Armerina, riconosciuto colpevole di violenza sessuale su minori. La sentenza riguarda un procedimento legale avviato contro Rugolo, che aveva già ricevuto una condanna in primo grado. L’iter giudiziario si è concluso con la conferma della pena da parte della Suprema Corte.

Giuseppe Rugolo, ex sacerdote della diocesi di Piazza Armerina, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale su minori e la Cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione. Inammissibili i ricorsi sia della difesa che della Procura, che aveva contestato la riduzione della pena, scesa in appello da 4 anni e mezzo a tre anni. In Appello, i giudici avevano applicato l’attenuante della tenuità del fatto per due delle vittime individuate, rideterminando la sentenza di primo grado che era stata di quattro anni e sei mesi. Il 14 luglio 2025 Rugolo è stato dimesso dallo stato clericale. L’indagine nei confronti del prete si era... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale su minori, la Cassazione conferma la condanna dell’ex prete Giuseppe Rugolo

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