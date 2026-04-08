Il 14 maggio prossimo, la Corte di Cassazione esaminerà il ricorso presentato contro Giuseppe Rugolo, sacerdote già condannato in appello a tre anni di carcere per violenze sessuali su minori. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in cui si discute la pena inflitta all'imputato, coinvolto in accuse di abusi su minori. La decisione della Suprema Corte potrà confermare o modificare la condanna già pronunciata.

Il 14 maggio prossimo la Corte di Cassazione analizzerà il ricorso relativo al procedimento contro Giuseppe Rugolo, sacerdote già condannato in appello a tre anni di carcere per violenze sessuali su minori. L’udienza nasce da un’iniziativa della Procura generale di Caltanissetta che mira a rivedere i termini della sentenza precedente. Il percorso giudiziario ha una tappa fondamentale il primo luglio 2025, data in cui la Corte d’appello ha emesso il verdetto che ora viene impugnato. Al centro del contendere legale vi è la specifica valutazione riguardante la tenuità del fatto, riconosciuta per alcune delle condotte contestate all’imputato. L’accusa ritiene che tale qualificazione giuridica non sia congrua se rapportata alla gravità degli atti accertati durante il processo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abusi su minori: Cassazione decide sulla pena del prete Rugolo

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