Voli cancellati in Medio Oriente cosa fare e quanto dura | da Sharm ad Abu Dhabi riprotezione e rimborsi | come ottenerli

Diversi voli tra Sharm e Abu Dhabi sono stati cancellati a causa delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, che hanno trasformato gli aeroporti del Golfo in zone di divieto di volo temporaneo. Le compagnie aeree stanno offrendo riprotezioni e rimborsi, ma i tempi di ripristino del traffico sono ancora incerti. I passeggeri coinvolti devono seguire le procedure indicate per ottenere le indennità previste.

Gli attacchi incrociati degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran hanno trasformato gli hub del Golfo in una gigantesca “no-fly zone” commerciale, bloccando per ore, e in parte ancora oggi, i grandi aeroporti di Dubai e Abu Dhabi e lasciando a terra decine di migliaia di passeggeri in tutto il mondo. Ma a che punto è la crisi? Le prospettive di riapertura sono legate all'escalation della crisi. Ovvero all'esito dei nuovi raid annunciati dalla Casa Bianca e alla reazione dell'Iran che tenta di allargare il conflitto a tutta l'area. Gli scali più colpiti al momento sono gli hub degli Emirati, cuore del traffico globale tra Europa, Asia e Africa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

