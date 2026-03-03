Diverse rotte aeree tra Sharm el-Sheikh e Abu Dhabi sono state cancellate a causa di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Le compagnie aeree hanno organizzato riprotezioni e i passeggeri possono richiedere rimborsi. Gli attacchi incroci tra le nazioni coinvolte hanno provocato la sospensione temporanea di alcuni voli, creando disagi negli hub del Golfo.

Gli attacchi incrociati degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran hanno trasformato gli hub del Golfo in una gigantesca “no-fly zone” commerciale, bloccando per ore, e in parte ancora oggi, i grandi aeroporti di Dubai e Abu Dhabi e lasciando a terra decine di migliaia di passeggeri in tutto il mondo. Ma a che punto è la crisi? Le prospettive di riapertura sono legate all'escalation della crisi. Ovvero all'esito dei nuovi raid annunciati dalla Casa Bianca e alla reazione dell'Iran che tenta di allargare il conflitto a tutta l'area. Gli scali più colpiti al momento sono gli hub degli Emirati, cuore del traffico globale tra Europa, Asia e Africa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Voli cancellati in Medio Oriente, che fare (e quanto dura): da Sharm ad Abu Dhabi, riprotezione e come ottenere i rimborsi

Voli cancellati in Medio Oriente, cosa fare e quanto dura: da Sharm ad Abu Dhabi, riprotezione e rimborsi: come ottenerliGli attacchi incrociati degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran hanno trasformato gli hub del Golfo in una gigantesca “no-fly zone” commerciale,...

Voli bloccati da Sharm ad Abu Dhabi?: cancellazioni, nodo rimborsi e boom dei prezzi: cosa fareIl trasporto aereo in Medio Oriente è in tilt per il terzo giorno consecutivo dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e le...

Una selezione di notizie su Medio Oriente

Temi più discussi: A picco le compagnie aeree, pagano caos in Medio Oriente con migliaia di voli cancellati; Iran, chiuso spazio aereo in diversi Paesi. 5mila voli cancellati; Da Dubai all’Oman: dopo l’attacco in Iran raffica di voli cancellati con il Medio Oriente; Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo.

Voli cancellati in Medio Oriente, che fare (e quanto dura): da Sharm ad Abu Dhabi, riprotezione e come ottenere i rimborsiGli attacchi incrociati degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran hanno trasformato gli hub del Golfo in una gigantesca no-fly zone commerciale, bloccando per ore, e in ... ilgazzettino.it

Crisi in Medio Oriente, voli cancellati: disdette e disagiL'estensione della crisi in Medio Oriente ha lasciato a piedi migliaia di persone e sta impattando sul mercato dei viaggi ... centropagina.it

La cantante testimonia le ore di tensione negli Emirati: voli cancellati e allerte continue dopo gli attacchi in Medio Oriente - facebook.com facebook

Il conflitto regionale in Medio Oriente è entrato in una fase drammaticamente nuova e pericolosa. In Libano stiamo lavorando con i nostri partner e le comunità sul campo per valutare e rispondere alle esigenze più urgenti delle persone sfollate a causa dell'ulti x.com