Nelle periferie delle città si sviluppano iniziative e progetti che cercano di rispondere alle esigenze di chi vive ai margini, affrontando problemi come la mancanza di abitazioni adeguate, la precarietà economica e il lavoro di cura. Questi luoghi, spesso associati a difficoltà, vedono anche un fermento di attività e servizi che cercano di migliorare le condizioni di chi ci abita. La luce sulla Barona e altre zone periferiche mette in evidenza un movimento di chi cerca di superare le barriere sociali e strutturali.

Abitare i margini, tra le difficoltà legate alla casa, la precarietà economica, il lavoro di cura ma anche tra i progetti e i servizi che crescono nelle periferie, cercando di “smarginare”. L’ultima ricerca di WeWorld - organizzazione italiana indipendente che da oltre 50 anni lavora accanto alle persone che vivono ai margini geografici, economici, politici e sociali in più di 20 Paesi - ha interpellato oltre 330 persone tra operatori, rappresentanti delle istituzioni e della società civile, e 230 tra bambini, ragazzi, donne e persone con background migratorio coinvolte nei programmi di WeWorld dai quartieri del Giambellino, della Barona e del Corvetto a Milano al San Basilio di Roma, da Scampia al quartiere di Sant’Elia a Cagliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abitare i margini. Luce sulla Barona e le periferie delle città: "Tempo di smarginare"

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