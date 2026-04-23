Città e periferie | il nuovo volto dell’abitare tra servizi e salute

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo rapporto analizza la qualità della vita tra città e periferie, evidenziando che solo un quarto dei cittadini si dichiara molto soddisfatto delle condizioni di vita. La ricerca sottolinea l'importanza di migliorare i servizi e i trasporti nelle aree periferiche, per ridurre l’isolamento e favorire un migliore accesso alle strutture sanitarie e ai servizi di base. I dati mostrano una differenza significativa tra zone centrali e zone meno urbanizzate.

? Cosa sapere Il Rapporto One Health rivela che solo il 25% dei cittadini è molto soddisfatto.. La ricerca evidenzia la necessità di servizi e trasporti per ridurre l'isolamento periferico.. Il 61% dei cittadini italiani dichiara di provare soddisfazione per l’ambiente urbano in cui risiede, ma solo un quarto della popolazione esprime un grado di appagamento molto elevato, secondo i dati del terzo Rapporto One Health presentato alla Camera. Lo studio, sviluppato dal Campus Bio-Medico di Roma insieme all’Istituto Piepoli, analizza il legame tra salute umana, ambiente e società attraverso l’approccio integrato denominato One Health. La ricerca...🔗 Leggi su Ameve.eu

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