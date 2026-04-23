Città e periferie | il nuovo volto dell’abitare tra servizi e salute

Un nuovo rapporto analizza la qualità della vita tra città e periferie, evidenziando che solo un quarto dei cittadini si dichiara molto soddisfatto delle condizioni di vita. La ricerca sottolinea l'importanza di migliorare i servizi e i trasporti nelle aree periferiche, per ridurre l’isolamento e favorire un migliore accesso alle strutture sanitarie e ai servizi di base. I dati mostrano una differenza significativa tra zone centrali e zone meno urbanizzate.

? Cosa sapere Il Rapporto One Health rivela che solo il 25% dei cittadini è molto soddisfatto.. La ricerca evidenzia la necessità di servizi e trasporti per ridurre l'isolamento periferico.. Il 61% dei cittadini italiani dichiara di provare soddisfazione per l’ambiente urbano in cui risiede, ma solo un quarto della popolazione esprime un grado di appagamento molto elevato, secondo i dati del terzo Rapporto One Health presentato alla Camera. Lo studio, sviluppato dal Campus Bio-Medico di Roma insieme all’Istituto Piepoli, analizza il legame tra salute umana, ambiente e società attraverso l’approccio integrato denominato One Health. La ricerca...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Città e periferie: il nuovo volto dell’abitare tra servizi e salute Notizie correlate Fiat rivoluziona la città: il nuovo volto dell’auto a Tortona? Cosa sapere FIAT presenta i progetti CIAO FUTURO! a Tortona presso Magna Pars fino al 26 aprile. Svizzera: tra traffico e urbanizzazione, le periferie cambiano voltoTra nodi autostradali congestionati e la rapida trasformazione di piccoli centri in poli residenziali, diverse comunità svizzere stanno affrontando... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: l valore sociale delle città. Periferie vitali: la nuova frontiera del vivere urbano — Italiano; Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie; Festival delle periferie, così il museo abitato apre alla città delle donne; Randagismo e periferie: il tema dimenticato della campagna elettorale reggina. Rapporto One Health: il 30% degli italiani preferisce una periferia ben servita. Il centro attrae solo il 16%Lo studio fotografa lo stato delle città italiane e il loro rapporto con le periferie, viste come una nuova frontiera del vivere urbano ... dire.it Periferie: Battistoni (FI), nostro impegno per renderle cuore pulsante delle cittàNewTuscia – ROMA – Le periferie non devono mai essere considerate un margine, ma devono diventare il cuore pulsante delle nostre città. È questa la direzione che stiamo imprimendo con un lavoro org ... newtuscia.it Succede che nel mondo del basket le proprietà delle squadre possano decidere di trasferire la società da una città ad un'altra: è consentito, ed è già successo. Per spiegarlo a chi segue poco il basket: è un po' come se i proprietari dell'Atalanta decidessero di - facebook.com facebook Oggi presso Sala Regina per parlare di città, periferie e futuro. Ringrazio il Presidente del Campus Bio-Medico, Prof. Carlo Tosti, per l’invito e per il lavoro svolto. Ho letto con cura il Terzo Rapporto One Health, che conferma quanto questo approccio sia sempr x.com