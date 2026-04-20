Eventi periferie e riscatto | perché Milano vuole replicare l' esperimento di Marracash in Barona

A Milano, si sta pianificando di destinare parte dei ricavi di un concerto tenuto dal rapper nella zona di Barona alla riqualificazione di una scuola di via De Nicola, luogo di studio dell’artista. L’evento si è svolto sabato 18 aprile e ha raccolto circa 230 mila euro, anche se la cifra definitiva non è ancora stata confermata. L’obiettivo è replicare un modello di intervento che coinvolga eventi e comunità per il recupero di aree periferiche.

Andrà alla riqualificazione della scuola di via De Nicola, dove Marracash ha studiato, una parte dell'incasso (si parla di circa 230mila euro, in attesa della cifra precisa) del concerto che il rapper ha tenuto sabato 18 aprile nella “sua” Barona. Un'altra parte sarà destinata, invece, a.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Concerto Marracash a Milano 18 aprile, come arrivare a Barona: le strade chiuse per l’eventoIl Marra Block Party, che è il concerto organizzato dal rapper Marracash nel quartiere Barona a Milano, si svolgerà domani, sabato 18 aprile 2026. Marracash annuncia il live alla BaronaDopo aver festeggiato il disco di Diamante di “Persona” (questo il titolo dell’album da record) nei luoghi in cui tutto è iniziato, Marracash...