Tassi di interesse d’aprile cosa accade | previsioni sui mutui e la mossa della Bce

Da quifinanza.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A aprile, i tassi di interesse potrebbero restare stabili, secondo le previsioni. La Banca centrale europea potrebbe decidere di non modificare i tassi durante la prossima riunione. Questa scelta influirebbe sui mutui e sui costi di finanziamento per famiglie e imprese. La decisione viene presa in un quadro di attenzione alle condizioni economiche e alle politiche monetarie europee.

La Banca centrale europea potrebbe tenere i tassi di interesse invariati anche nella riunione di aprile. Le parole di Christine Lagarde dello scorso 20 aprile rafforzano l’ipotesi, che sta circolando tra gli addetti al settore e nei mercati, rispetto a un rinvio di un rialzo. La presidente della Bce ha infatti invitato i governi europei a non varare stimoli fiscali eccessivi per allentare il caro energia, perché misure in questo senso innescherebbero un’impennata dell’inflazione come successo nel 2022. Fino a quando non si tocca lo stesso nervo scoperto, Francoforte potrebbe non essere obbligata a rialzare i tassi. Mutuionline.it, analizzando le dichiarazioni di Lagarde, ha descritto un approccio prudente nonostante la guerra tra Stati Uniti e Iran e l’impennata dei prezzi di gas e petrolio.🔗 Leggi su Quifinanza.it

tassi di interesse d8217aprile cosa accade previsioni sui mutui e la mossa della bce
© Quifinanza.it - Tassi di interesse d’aprile, cosa accade: previsioni sui mutui e la mossa della Bce

Notizie correlate

Bce ferma sui tassi d'interesse: il tasso fisso sui mutui potrebbe aumentare« I mutui variabili restano stabili, ma lo stesso non si può direi per i tassi fissi che nell’ultimo anno sono aumentati notevolmente e potrebbero...

Rialzo tassi di interesse, mutui più cari da aprile: la Bce valuta nuova strettaLa Banca Centrale Europea è pronta a fare di tutto per mantenere l’inflazione sotto il 2%.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Debiti INAIL: aggiornato il tasso d'interesse per la rateazione 2026; Dal 3,44% al 3,36%: la discesa dei tassi d’interesse sui mutui secondo ABI; Prestiti in Accelerata e Tassi in discesa a Marzo, nonostante la Guerra; Rateazione premi INAIL: riduzione degli interessi al 2%.

tassi di tassi di interesse dTassi di interesse d’aprile, cosa accade: previsioni sui mutui e la mossa della BceLa Banca centrale europea potrebbe tenere i tassi di interesse invariati anche nella riunione di aprile. Le parole di Christine Lagarde dello scorso 20 aprile rafforzano l’ipotesi, che sta circolando ... quifinanza.it

tassi di tassi di interesse dBCE, Lagarde non esclude alcuna opzione su tassi d’interesseIn una intervista a Bloomberg TV la Presidente ha confermato che la BCE è agile e pronta a muoversi nella direzione indicata dai dati ... quifinanza.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.