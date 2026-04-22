Tassi di interesse d’aprile cosa accade | previsioni sui mutui e la mossa della Bce

A aprile, i tassi di interesse potrebbero restare stabili, secondo le previsioni. La Banca centrale europea potrebbe decidere di non modificare i tassi durante la prossima riunione. Questa scelta influirebbe sui mutui e sui costi di finanziamento per famiglie e imprese. La decisione viene presa in un quadro di attenzione alle condizioni economiche e alle politiche monetarie europee.

La Banca centrale europea potrebbe tenere i tassi di interesse invariati anche nella riunione di aprile. Le parole di Christine Lagarde dello scorso 20 aprile rafforzano l’ipotesi, che sta circolando tra gli addetti al settore e nei mercati, rispetto a un rinvio di un rialzo. La presidente della Bce ha infatti invitato i governi europei a non varare stimoli fiscali eccessivi per allentare il caro energia, perché misure in questo senso innescherebbero un’impennata dell’inflazione come successo nel 2022. Fino a quando non si tocca lo stesso nervo scoperto, Francoforte potrebbe non essere obbligata a rialzare i tassi. Mutuionline.it, analizzando le dichiarazioni di Lagarde, ha descritto un approccio prudente nonostante la guerra tra Stati Uniti e Iran e l’impennata dei prezzi di gas e petrolio.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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