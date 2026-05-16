Da mercoledì, mezzi pesanti operano in via Calamelli, dove sono in corso i lavori di demolizione della scuola dell’infanzia Girasole. Gli infissi interni dell’edificio sono stati rasi al suolo e si trovano accatastati in un angolo. La ruspa grande si muove tra le macerie e i detriti, eliminando gli ultimi resti della struttura che un tempo ospitava i bambini. La demolizione segna la fine di un edificio che era stato punto di riferimento per la zona.

Mezzi pesanti sono al lavoro da mercoledì in via Calamelli. Gli infissi interni della scuola dell’infanzia Girasole giacciono in un angolo mentre la grande ruspa si muove su macerie e detriti demolendo ciò che resta di quegli spazi colorati. I muri si sbriciolano sotto la supervisione di attente maestranze cancellando ciò che restava in piedi dell’edificio scolastico chiuso dal 15 maggio 2023 e irrimediabilmente compromesso dall’alluvione. La demolizione completa della struttura, comprese le fondazioni e gli impianti, terminerà la prossima settimana. Dieci sono i giorni lavorativi previsti dagli uffici dell’Unione della Romagna Faentina, ma tempo permettendo, è possibile che l’opera possa terminare anche con un po’ di anticipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbattimento della scuola Girasole. Ne sarà costruita una nuova

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