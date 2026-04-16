L’asilo comunale Girasole è stato chiuso il 26 marzo scorso a causa di un distacco di materiale dal soffitto. I bambini sono stati trasferiti in una nuova sede. La chiusura è stata immediata, e si è resa necessaria per motivi di sicurezza. La situazione si è verificata in via degli Orfani, vicino a via Canevari, e ha coinvolto la struttura nel centro della città.

Un distacco di materiale dal soffitto ha costretto alla chiusura immediata dell’asilo comunale Girasole il 26 marzo scorso, in via degli Orfani, nei pressi di via Canevari. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto i bambini che frequentavano la struttura, ma ha attivato una serie di protocolli di sicurezza che hanno portato al trasferimento temporaneo dei piccoli utenti verso una nuova sede. Dalle verifiche tecniche alla soluzione logistica per le famiglie. Dopo l’evento che ha colpito la scuola vicino a via Canevari, i tecnici della pubblica incolumità e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per effettuare i primi sopralluoghi. Sebbene i rilievi abbiano escluso danni strutturali gravi, è stata disposta l’esecuzione di verifiche statiche approfondite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asilo Girasole: dopo il distacco dal soffitto, i bimbi in una nuova sede

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