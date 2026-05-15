Partita la demolizione della scuola dell' infanzia ' Il Girasole' devastata dall' alluvione
Mercoledì scorso sono cominciate le operazioni di demolizione della scuola dell'infanzia Il Girasole di Faenza, danneggiata dall'alluvione di maggio 2023. L'edificio situato in via Calamelli è stato pesantemente compromesso da acqua e fango, rendendo necessario il suo smantellamento. Le attività di rimozione sono state avviate con l'obiettivo di eliminare le strutture danneggiate e preparare il terreno per eventuali interventi futuri. La demolizione prosegue secondo il cronoprogramma stabilito dalle autorità competenti.
Sono iniziate mercoledì scorso le operazioni di abbattimento della scuola dell’infanzia Il Girasole di Faenza, l'edificio scolastico di via Calamelli rimasto duramente compromesso dopo essere stato colpito da acqua e fango durante l'alluvione del maggio 2023. Leggi le notizie di RavennaToday su. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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