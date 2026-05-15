Partita la demolizione della scuola dell' infanzia ' Il Girasole' devastata dall' alluvione

Da ravennatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì scorso sono cominciate le operazioni di demolizione della scuola dell'infanzia Il Girasole di Faenza, danneggiata dall'alluvione di maggio 2023. L'edificio situato in via Calamelli è stato pesantemente compromesso da acqua e fango, rendendo necessario il suo smantellamento. Le attività di rimozione sono state avviate con l'obiettivo di eliminare le strutture danneggiate e preparare il terreno per eventuali interventi futuri. La demolizione prosegue secondo il cronoprogramma stabilito dalle autorità competenti.

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Sono iniziate mercoledì scorso le operazioni di abbattimento della scuola dell’infanzia Il Girasole di Faenza, l'edificio scolastico di via Calamelli rimasto duramente compromesso dopo essere stato colpito da acqua e fango durante l'alluvione del maggio 2023. Leggi le notizie di RavennaToday su. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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