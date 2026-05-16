A2 verso Cosenza | un dipendente Anas salva un anziano contromano

Un episodio si è verificato sulla strada A2 in direzione di Cosenza, quando un dipendente di Anas ha immediatamente intervenuto per fermare un anziano che stava procedendo contromano. L'uomo è riuscito a raggiungere in tempo l’auto dell’anziano e a bloccarlo prima che potesse causare incidenti. Non sono noti i motivi che hanno portato l’anziano a imboccare la rampa sbagliata, né i dettagli di come il dipendente abbia individuato e raggiunto l’auto in breve tempo.

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? Punti chiave Come ha fatto il dipendente a raggiungere l'auto in tempo?. Cosa ha spinto l'anziano a imboccare la rampa sbagliata?. Perché l'intervento del lavoratore Anas è stato decisivo per l'uomo?. Quali misure prenderanno le autorità per evitare nuovi rischi a Rogliano?.? In Breve Anziano di Piano Lago soccorso dopo errore di traiettoria vicino allo svincolo di Rogliano.. Intervento del dipendente Anas con clacson e uscita dal veicolo per estrarre l'automobilista.. Assistenza medica sul posto per l'uomo e intervento della Polizia Stradale per viabilità.. Necessità di monitoraggio segnaletica e prevenzione disorientamento per conducenti fragili sulla A2. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A2 verso Cosenza: un dipendente Anas salva un anziano contromano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Auto contromano sull’A2 fermata dalla Stradale ad Atena LucanaLa Polizia stradale è intervenuta tempestivamente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, bloccando un’auto che procedeva contromano nei pressi dello... A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, Anas: Passaggio di un trasporto eccezionale in provincia di SalernoPer consentire il transito di un convoglio eccezionale, saranno attive temporanee limitazioni alla circolazione lungo la A2 “Autostrada del... Paura sull’A2, automobilista imbocca la rampa contromano a Rogliano: tragedia sfiorataIeri pomeriggio, lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Rogliano in direzione Cosenza, un automobilista ha imboccato contromano una rampa autostradale, rischiando di prov ... strettoweb.com Giro d’Italia, rivoluzione traffico tra Catanzaro e Cosenza: chiusure sulla SS280, SS18 e A2Cambia la viabilità in Calabria in occasione della quarta tappa del 109° Giro d’Italia , in programma martedì 12 maggio lungo il percorso ... catanzaro.gazzettadelsud.it