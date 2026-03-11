A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ e A2 Diramazione Napoli in provincia di Salerno saranno soggette a restrizioni temporanee per permettere il passaggio di un trasporto eccezionale. La misura è stata annunciata da Anas e riguarda specificamente il transito di un convoglio di dimensioni straordinarie. Le limitazioni si applicheranno in alcuni tratti delle due arterie autostradali durante il periodo di operatività.

Per consentire il transito di un convoglio eccezionale, saranno attive temporanee limitazioni alla circolazione lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” e sulla A2 Diramazione Napoli, nel territorio della provincia di Salerno. Il convoglio, che trasporta un rotore dalle dimensioni straordinarie (29,57 metri di lunghezza, 3,30 metri di larghezza e un peso complessivo di circa 164 tonnellate), percorrerà la A2 a partire dalle ore 23:30 di questa sera fino alle ore 05:00 di domani, 12 marzo 2026. Durante queste ore, il traffico sarà rallentato con il supporto della Safety Car, dal km 0,000 (svincolo di Fisciano) al km 8,040 (disinnesto A2 Diramazione Napoli), con blocchi temporanei della circolazione nei pressi dei viadotti interessati dalle attività di monitoraggio. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, Anas: Passaggio di un trasporto eccezionale in provincia di Salerno

Articoli correlati

A2 del Mediterraneo: previsto il passaggio di un nuovo trasporto eccezionale nel salernitano, i disagiAll'orizzonte, un nuovo passaggio di un trasporto eccezionale, dalla serata di oggi: entreranno in vigore delle limitazioni al traffico lungo il...

Lavori sull'A2 “Autostrada del Mediterraneo”: disagi e limitazioni in provincia di SalernoManutenzione, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” – Diramazione Napoli: saranno attivate limitazioni al traffico in provincia di Salerno.

Tutto quello che riguarda A2 'Autostrada del Mediterraneo' Anas...

Temi più discussi: Scontri tra tifosi del Frosinone e del Savoia sull'autostrada A2, paura per gli automobilisti; Tir si schianta e si accartoccia sull'autostrada A2 Salerno-Reggio, ferito il conducente: è grave; Incidente sull'A2 del Mediterraneo, a Polla: camion sbanda e finisce contro il guardrail; 28enne morto sulla Salerno-Reggio Calabria, scende dalla macchina dopo un urto e viene investito.

Incidente sull’Autostrada A2 del Mediterraneo tra Atena Lucana e Polla: un ferito della provincia di PotenzaUn violento tamponamento si è verificato questa mattina sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Atena Lucana e Polla, in carreggiata nord. Una Fiat 600, guidata da un uomo della provincia ... lasiritide.it

Camion contro il guardrail sulla A2, autista gravemente feritoUn camion è finito contro il guardrail sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo di Polla, nel Salernitano, in direzione sud, causando il ferimento grave dell'autista. (ANSA) ... ansa.it

SUD TV. . Tragico incidente sull’Autostrada del Mediterraneo, nei pressi dell’uscita di Battipaglia: perde la vita il 29enne ebolitano Matteo Ginetti. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Eboli, che ha ricostruito le fasi del sinistro avvenuto lungo l’A2. L - facebook.com facebook