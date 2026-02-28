Auto contromano sull’A2 fermata dalla Stradale ad Atena Lucana

La Polizia stradale è intervenuta sull’autostrada A2 del Mediterraneo, fermando un’auto che viaggiava contromano vicino allo svincolo di Atena Lucana, a sud di Salerno. L’intervento è avvenuto in modo tempestivo, impedendo possibili incidenti. La vettura è stata bloccata prima che potesse causare danni o ferite. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi del comportamento dell’automobilista.

La Polizia stradale è intervenuta tempestivamente sull'autostrada A2 del Mediterraneo, bloccando un'auto che procedeva contromano nei pressi dello svincolo di Atena Lucana, a sud di Salerno. Il conducente, alla guida di una vettura di grossa cilindrata, non si era accorto dell'errore. L'intervento immediato della pattuglia del distaccamento di Sala Consilina ha permesso di evitare il rischio di gravi incidenti, scongiurando possibili conseguenze per il conducente e per gli altri utenti della strada.