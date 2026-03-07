Ottantadue anni fa, l’8 marzo 1944, si ricordano le deportazioni nazifasciste che colpirono il territorio. In quella giornata, molte persone furono arrestate e portate via, lasciando un segno indelebile nella storia locale. La memoria di quei momenti viene ancora oggi mantenuta viva attraverso eventi commemorativi e testimonianze che ricostruiscono la mappa di quegli eventi.

È una data scolpita nella memoria, quella che riporta all’8 marzo del 1944 e alle deportazioni nazifasciste che colpirono duramente il nostro territorio. A ottantadue anni di distanza, i comuni rinnovano il ricordo con cerimonie e cortei. Empoli ha anticipato a ieri la sua iniziativa. La città ha accolto la delegazione della cittadina austriaca Sankt Georgen an der Gusen, gemellata dal 1997, guidata dal sindaco Andreas Derntl. Il ricordo è tornato a quel tragico 8 marzo 1944, quando cinquantacinque cittadini e lavoratori empolesi furono deportati in seguito a un’azione arbitraria delle forze nazifasciste. Un’operazione che coinvolse complessivamente 117 persone tra Empoli e i comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ottantadue anni fa. Il ricordo delle vittime delle deportazioni. La mappa degli eventi

