UNICEF Italia su Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Le parole del presidente Nicola Graziano per UNICEF Italia in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, tra ricordo, impegno civile e sostegno alle vittime delle mafie.. 21 marzo 2026 – “ Oggi come UNICEF Italia celebriamo la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Come UNICEF siamo al fianco di tutte le famiglie, i bambini e le bambine vittime di questa ingiustizia e di tutti coloro che spendono e hanno speso la propria vita per combattere le mafie. Il ricordo di queste persone deve essere monito per il futuro di tutti noi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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