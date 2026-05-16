A Tuttofood 2026 Felicia propone la sua visione | innovazione e benessere al centro della strategia

Durante l'edizione di Tuttofood 2026, un'azienda del settore alimentare ha presentato la propria visione, puntando su innovazione e benessere come elementi chiave della strategia futura. La società si impegna a promuovere la transizione alimentare concentrandosi su tre principali obiettivi: migliorare la qualità dei prodotti, sostenere pratiche più sostenibili e favorire un consumo più consapevole. Questa presentazione si inserisce in un contesto di crescenti richieste di cambiamenti nel modo di produrre e consumare alimenti.

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Andriani ha l’ambizione di guidare la transizione alimentare attraverso tre pilastri: ridare centralità al cibo come alleato del benessere quotidiano, consolidare relazioni di valore lungo tutta la filiera — dagli agricoltori ai consumatori — e promuovere un modello basato sull’innovability, che unisce innovazione e sostenibilità come autentico modo di fare impresa. A Tuttofood 2026, Felicia presenta l'Integrale Extrafibre, una nuova linea sviluppata dopo due anni di ricerca che rivoluziona il segmento della pasta integrale grazie a un profilo nutrizionale e sensoriale evoluto e a un elevato contenuto di fibre — oltre il 60% in più rispetto alla media del mercato — pensato per supportare il benessere del nostro secondo cervello: l’intestino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Tuttofood 2026 Felicia propone la sua visione: innovazione e benessere al centro della strategia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tuttofood 2026 Felicia propone la sua visione: innovazione e benessere al centro della strategia Sullo stesso argomento Generali inaugura la nuova sede di Verona: sostenibilità, innovazione e benessere al centroVerona si conferma un tassello fondamentale nelle strategie di crescita di Generali Italia. Peugeot al Salone di Pechino 2026: strategia globale e visione elettrica(Adnkronos) – Peugeot torna protagonista al Salone Internazionale dell'Auto di Pechino con una presenza che va oltre la semplice esposizione di... A Tuttofood 2026 Felicia propone la sua visione: innovazione e benessere al centro della strategiaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net A Tuttofood Felicia traccia la nuova rotta del benessere con una nuova pasta integraleDue anni di ricerca per una pasta che contiene il 60% di fibre in più rispetto alla media di mercato. È l’Integrale Extrafibre di Felicia, brand della pugliese Andriani Società Benefit, la multinazion ... touchpoint.news