Peugeot al Salone di Pechino 2026 | strategia globale e visione elettrica

Al Salone di Pechino 2026, il marchio automobilistico francese ha presentato una vasta gamma di modelli e concept, sottolineando la sua strategia di sviluppo nel settore elettrico. La partecipazione includeve sia veicoli tradizionali che soluzioni innovative, puntando a rafforzare la presenza nel mercato cinese. La kermesse ha visto anche l’esposizione di nuove tecnologie legate alla mobilità sostenibile, con un occhio di riguardo alle future tendenze del settore.

(Adnkronos) – Peugeot torna protagonista al Salone Internazionale dell'Auto di Pechino con una presenza che va oltre la semplice esposizione di novità. La partecipazione rappresenta una mossa precisa all’interno di una strategia globale che guarda alla Cina come fulcro dell’evoluzione industriale e tecnologica. Il mercato cinese, oggi tra i più dinamici al mondo, non è soltanto un terreno commerciale, ma un vero laboratorio per lo sviluppo della mobilità elettrica e intelligente. In questo contesto, Peugeot punta a consolidare il proprio posizionamento, mantenendo una forte identità stilistica e una chiara impronta europea. La presenza...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

New PEUGEOT 408 Facelift 2026 - FIRST LOOK & visual REVIEW

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