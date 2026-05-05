Generali inaugura la nuova sede di Verona | sostenibilità innovazione e benessere al centro

Generali ha aperto la sua nuova sede a Verona, evidenziando un focus su sostenibilità, innovazione e benessere. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa settimana, con la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e autorità locali. La struttura si trova nel centro della città e si distingue per le sue caratteristiche ecologiche e tecnologiche. La nuova sede rappresenta un passo importante per la presenza dell’azienda nella regione.

Verona si conferma un tassello fondamentale nelle strategie di crescita di Generali Italia. Il colosso assicurativo ha ufficialmente inaugurato la sua nuova sede di Lungadige Cangrande, un intervento che va ben oltre il semplice restyling immobiliare: si tratta di una vera e propria operazione di rigenerazione che coniuga la salvaguardia del patrimonio architettonico con le più moderne esigenze del mondo del lavoro. Un nuovo polo per il Nord Italia La nuova sede non è solo un ufficio, ma diventa un vero e proprio "Polo veronese" del Gruppo. L'inaugurazione ha visto una partecipazione istituzionale di rilievo, a...🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Generali inaugura la nuova sede di Verona: sostenibilità, innovazione e benessere al centro Notizie correlate Generali inaugura la nuova sede di Verona, innovazione e sostenibilità al centroVERONA (ITALPRESS) – Generali inaugura la sede di Verona in Lungadige Cangrande, che diventa il nuovo Polo veronese del Gruppo. Filiera corta e sostenibilità, la Cooperativa San Rocco inaugura la nuova sede a LeveranoLEVERANO – La Cooperativa San Rocco, organizzazione di produttori di Leverano, considerata una dei pilastri dell’agricoltura salentina, celebra un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: VIDEO | Generali Italia inaugura la nuova sede tra sostenibilità e comfort per i lavoratori; Banca Generali Suisse cambia il CEO; Simest inaugura la nuova sede a Torino; Inaugura il nuovo spazio per i giovani: musica, teatro e socialità. E' il 'Polo della creatività'. Generali inaugura la nuova sede di Verona: sostenibilità, innovazione e benessere al centroFancel (Generali Italia): Con questa nuova sede rafforziamo un legame costruito nel tempo e confermiamo la volontà di essere presenti nei territori in modo concreto e responsabile ... affaritaliani.it Generali inaugura la nuova sede di Verona, innovazione e sostenibilità al centroVERONA (ITALPRESS) – Generali inaugura la sede di Verona in Lungadige Cangrande, che diventa il nuovo Polo veronese del Gruppo. Un intervento che consolida il legame della Compagnia con il territorio ... lagazzettadelmezzogiorno.it Generali inaugura la nuova sede di Verona, innovazione e sostenibilità al centro x.com Oggi gli Stati Generali delle Donne hanno invitato il nostro Emanuele Florindi, già insignito del titolo di Uomo Illuminato, all'inaugurazione della panchina rossa a Setri e lui, naturalmente, ha portato anche Margot con Daria iverschih. So proud of you! - facebook.com facebook