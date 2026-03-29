Chiesa Santa Maria | la rinascita di Romiti dopo l’alluvione

Nel quartiere Romiti, nella giornata di domenica 29 marzo 2026, è stata inaugurata la nuova chiesa di Santa Maria del Voto. La struttura, ricostruita dopo l’alluvione che aveva danneggiato la precedente, ha aperto le porte alla comunità locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e rappresentanti religiosi, che hanno assistito all’evento di ripristino del luogo di culto.