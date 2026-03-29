Chiesa Santa Maria | la rinascita di Romiti dopo l’alluvione
Nel quartiere Romiti, nella giornata di domenica 29 marzo 2026, è stata inaugurata la nuova chiesa di Santa Maria del Voto. La struttura, ricostruita dopo l’alluvione che aveva danneggiato la precedente, ha aperto le porte alla comunità locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e rappresentanti religiosi, che hanno assistito all’evento di ripristino del luogo di culto.
Nel cuore del quartiere Romiti, la nuova chiesa di Santa Maria del Voto ha aperto le sue porte nella Domenica delle Palme del 29 marzo 2026. Il vescovo Livio Corazza ha presieduto la prima celebrazione, trasformando l’evento in un atto di resilienza a tre anni dall’alluvione devastante del maggio 2023. La cerimonia non è stata solo una benedizione architettonica, ma un momento di aggregazione sociale dove il sindaco Gian Luca Zattini e altre autorità locali hanno condiviso con i fedeli il peso della memoria e la speranza di una rinascita concreta. L’architettura come strumento di guarigione collettiva. La struttura stessa dell’edificio rivela molto sulla psicologia della ricostruzione post-disastro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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