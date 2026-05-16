A tre anni dalla tragica alluvione | l' impegno dei Vigili del Fuoco in oltre 20mila interventi - VIDEO

Da forlitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre anni dalla grave alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, si ricorda l'intervento dei Vigili del Fuoco durante quei giorni. Nel corso di quel periodo, più di 35.000 operatori si sono susseguiti senza sosta tra acqua e fango per portare soccorso alle zone interessate. In totale, sono stati effettuati oltre 20.000 interventi di emergenza, con operazioni che si sono protratte per tutto il periodo di emergenza.

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In questi si ricorda il terzo anniversario dell’alluvione che colpì duramente l'Emilia-Romagna. In quei giorni oltre 35mila Vigili del Fuoco si alternarono senza sosta tra acqua e fango per i soccorsi. Alla fine furono più di 20mila gli interventi portati a termine nell'arco di tre mesi, con 300. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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