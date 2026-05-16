A tre anni dalla tragica alluvione | l' impegno dei Vigili del Fuoco in oltre 20mila interventi - VIDEO
A tre anni dalla grave alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, si ricorda l'intervento dei Vigili del Fuoco durante quei giorni. Nel corso di quel periodo, più di 35.000 operatori si sono susseguiti senza sosta tra acqua e fango per portare soccorso alle zone interessate. In totale, sono stati effettuati oltre 20.000 interventi di emergenza, con operazioni che si sono protratte per tutto il periodo di emergenza.
In questi si ricorda il terzo anniversario dell’alluvione che colpì duramente l'Emilia-Romagna. In quei giorni oltre 35mila Vigili del Fuoco si alternarono senza sosta tra acqua e fango per i soccorsi. Alla fine furono più di 20mila gli interventi portati a termine nell'arco di tre mesi, con 300. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Tre anni fa l’alluvione in Emilia Romagna, oltre 35.000 Vigili del Fuoco si alternarono senza sosta tra acqua e fango per i soccorsi: più di 20.000 interventi in 3 mesi, 300 missioni aeree in elicottero per salvare centinaia di persone Noi Soccorritori PRESENTI facebook
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