Il maltempo ha causato numerosi interventi dei vigili del fuoco in tutta l'Emilia-Romagna, con oltre 500 operazioni complessive. A Parma, sono stati effettuati circa 30 interventi dalla mezzanotte al pomeriggio, principalmente per alberi caduti e situazioni di pericolo legate alle raffiche di vento. La regione continua ad affrontare le conseguenze di condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato diverse aree.

Una trentina di operazioni nel Parmense per alberi caduti e messa in sicurezza. Criticità sull’Appennino e lungo la E45 Il bilancio regionale supera le 500 operazioni complessive, con le situazioni più critiche registrate nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna. Le squadre sono impegnate senza sosta per liberare le strade da piante e rami pericolanti e per mettere in sicurezza strutture danneggiate dalle forti raffiche. Particolarmente complessa la situazione lungo la fascia appenninica, da Pavullo nel Frignano fino a Bagno di Romagna, dove la neve ha causato blocchi alla circolazione, coinvolgendo automobilisti e mezzi pesanti. Disagi segnalati anche lungo la E45. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Maltempo, oltre 500 interventi dei vigili del fuoco, disagi anche a Parma

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