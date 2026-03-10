C' è il via libera del Consiglio l' impianto crematorio si farà ma non a Tavernelle

Il Consiglio comunale di Ancona ha approvato ufficialmente la realizzazione di un nuovo impianto crematorio, che sarà costruito in una zona diversa rispetto a Tavernelle, dove si trovava inizialmente previsto. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul luogo scelto per la nuova struttura. L’approvazione definitiva permette di avviare le procedure per la realizzazione dell’impianto.

ANCONA – Adesso è ufficiale. L’impianto crematorio del Comune di Ancona si farà, ma in altra sede e dunque non più a Tavernelle nell’area del cimitero. Un momento importante si è avuto quando il capogruppo di Altra Idea di Città Francesco Rubini ha presentato un Ordine del giorno in cui si chiede esplicitamente al sindaco e alla Giunta di spronare la Regione a dare seguito al Piano di coordinamento regionale degli impianti crematori. Un documento obbligatorio dal 2001, ma che non è mai stato redatto, con la maggioranza che ha accettato L'odg dopo aver chiesto una minima modifica al testo. «Abbiamo approvato oggi – scrivono tutti i gruppi di maggioranza - la mozione presentata da tutti noi con cui si chiedeva di individuare una diversa area dal cimitero di Tavernelle per la realizzazione dell’impianto di cremazione». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

