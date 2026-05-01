Olgiata l' impianto a biometano si farà | respinto il ricorso del consorzio della Beverly Hills di Roma

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Olgiata e alcuni cittadini contro la costruzione di un impianto a biometano nell’area dell’Olgiata, quartiere noto come la Beverly Hills di Roma. La decisione permette di procedere con i lavori, che prevedono il trattamento di materiali organici per la produzione di biometano. La vicenda riguarda quindi la realizzazione di un nuovo impianto in una zona già interessata da diverse discussioni.

L’impianto a biometano si farà con buona pace dei residenti dell’Olgiata, la Beverly Hills di Roma. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Olgiata e altri cittadini per bloccare la realizzazione dell’opera che andrà a “digerire” materiali organici.L’impianto a.🔗 Leggi su Romatoday.it

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