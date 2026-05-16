A Taranto inaugurato lo Sportello di Mediazione Interculturale intitolato a Bakary Sako | l' inclusione come risposta alla violenza

Da quotidianodipuglia.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto è stato aperto uno Sportello di Mediazione Interculturale, intitolato a Bakary Sako, nel segretariato sociale del Comune. L’obiettivo di questa iniziativa è favorire processi di inclusione tra persone di diverse provenienze culturali. Lo sportello rappresenta un nuovo punto di riferimento per facilitare il confronto e risolvere eventuali tensioni legate alla diversità. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto le autorità locali e la comunità, con l’intento di rafforzare la coesione sociale.

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Il nome di Bakary Sako diventa simbolo di inclusione e memoria condivisa. Nel segretariato sociale del Comune è stato presentato lo Sportello di Mediazione Interculturale, nuovo presidio dedicato all’accoglienza dei cittadini stranieri, che l’amministrazione ha scelto di intitolare al 35enne maliano ucciso il 9 maggio scorso nella città vecchia. Una conferenza stampa segnata dall’emozione e dal dolore della famiglia, ma anche da un confronto che ha toccato il tema della giustizia, dell’integrazione e della risposta istituzionale alla violenza. Presenti il fratello Souleymane e uno zio della vittima, accompagnati dalla volontaria di Mediterranea Saving Humans, Caterina Contegiacomo, insieme al sindaco di Taranto Piero Bitetti e all’assessore ai Servizi sociali Sabrina Lincesso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Taranto, inaugurato lo sportello di mediazione interculturale intitolato a Bakari Sako

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