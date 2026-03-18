Fincantieri inaugura lo sportello di mediazione interculturale per aiutare i lavoratori stranieri e le famiglie

Fincantieri ha aperto uno sportello di mediazione interculturale presso lo stabilimento di Riva Trigoso, rivolto ai lavoratori stranieri e alle loro famiglie. L'iniziativa mira a offrire supporto e assistenza in ambito culturale e comunicativo, facilitando l'integrazione e il dialogo tra le diverse comunità presenti all’interno dello stabilimento. L’apertura si inserisce nelle attività dell’azienda per promuovere un ambiente di lavoro più inclusivo.

È stato inaugurato presso lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso il nuovo sportello di mediazione interculturale dedicato ai lavoratori stranieri e alle loro famiglie. Il servizio nasce con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi del territorio, promuovendo inclusione e integrazione all’interno del luogo di lavoro. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, il Presidente di Confindustria Tigullio, Giancarlo Durante; per Fincantieri, Antonio Quintano, Direttore del cantiere, Elena Signorastri, Responsabile HR Business Partner dello stabilimento. Fincantieri inaugura lo sportello di mediazione interculturali: un aiuto per i lavoratori stranieri e le famiglie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fincantieri inaugura lo sportello di mediazione interculturale per aiutare i lavoratori stranieri e le famiglie Articoli correlati Più aiuti e servizi per le famiglie. Nasce lo sportello di supportoUn nuovo strumento, con svariate sfaccettature e obiettivi, a disposizione delle famiglie. Ascoli: nuovo tavolo interculturale per integrare i cittadini stranieri e rispondere alla crescita demografica.Ascoli Piceno si prepara ad affrontare le sfide e a valorizzare le opportunità offerte da una comunità sempre più multiculturale. Approfondimenti e contenuti su Fincantieri inaugura Fincantieri: inaugurato a Riva Trigoso lo sportello per l’inclusione dei lavoratori stranieriSale (Fincantieri): L’apertura dello sportello di mediazione interculturale a Riva Trigoso rappresenta un ulteriore passo nel percorso che Fincantieri porta avanti per promuovere inclusione e valoriz ... affaritaliani.it Riva Trigoso: Fincantieri inaugura lo sportello di mediazione interculturaleDa Fincantieri Media Relations È stato inaugurato presso lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso il nuovo sportello di mediazione interculturale ... levantenews.it