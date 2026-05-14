Il Comune di Taranto ha aperto un nuovo sportello di mediazione interculturale dedicato a Bakari Sako, un servizio che si rivolge alle persone coinvolte nelle pratiche di assistenza sociale. L’obiettivo è facilitare i rapporti tra le diverse comunità e le strutture pubbliche, offrendo supporto per le questioni legate alle tematiche culturali e sociali. La struttura si inserisce nell’ambito delle iniziative di potenziamento dei servizi di prossimità, con l’intento di rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più diversificata.

“Continuiamo a investire in un welfare di prossimità, umano e accessibile – dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Sabrina Lincesso – rafforzando i servizi territoriali e costruendo una città sempre più inclusiva e vicina alle persone. La tragedia che ha colpito Bakari non deve restare vana, ma spingerci a fare di più come istituzioni e come comunità.” . 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Servizi sociali, nuovo sportello di mediazione interculturale dedicato a Bakari Sako

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