Corinne Clery inizia un nuovo capitolo | Lascio le scene ho temuto di morire Sposerò Claudio

A 76 anni, l’attrice francese ha annunciato l’intenzione di lasciare le scene dopo un episodio di malessere durante uno spettacolo teatrale. Ha riferito di aver temuto per la propria vita e di aver deciso di dedicarsi a una nuova fase personale, che includerà il matrimonio con il suo attuale compagno. La decisione rappresenta un cambiamento importante nella sua vita pubblica e privata.

Corinne Clery, 76 anni, è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita: ha deciso di lascare definitivamente le scente, dopo essersi sentita male sul palco del suo spettacolo teatrale, ed è pronta a sposare il compagno Claudio Gentili. "Lo farò con tutta probabilità il 25 dicembre a Parigi", ha svelato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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