Eva Grimaldi operata d'urgenza al seno | Ho rischiato la vita per una capsulite

L’attrice è stata sottoposta a un intervento chirurgico lo scorso 13 marzo a causa di una complicazione alla protesi al seno. La problematica ha causato dolore e ha richiesto un intervento urgente. La collega ha notato che qualcosa non andava, portando alla decisione di intervenire immediatamente. La situazione ha rappresentato un rischio di vita per l’attrice.

Eva Grimaldi rivela di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico lo scorso 13 marzo. A causare l'urgenza è stata una complicazione alla protesi: "Sentivo dolore, Imma Battaglia si era accorta che qualcosa non andava". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Eva Cavalli, vedova dello stilista: “Da due anni la mia vita è cambiata, operata d’urgenza”Dietro il glamour delle sfilate si nasconde un dolore che Eva Cavalli ha deciso di raccontare, a distanza di due anni. Leggi anche: Sara Carbonero ricoverata e operata d’urgenza, è in terapia intensiva: “Sveglia e vigile” Approfondimenti e contenuti su Eva Grimaldi Argomenti discussi: Il bello delle donne 2 su La5. Eva Grimaldi operata d’urgenza, pochi giorni fa ha rischiato la vitaIl 13 marzo 2026 Eva Grimaldi è stata operata d'urgenza, ha rischiato la vita, l'ha aiutata il professore Lorenzetti ... ultimenotizieflash.com Eva Grimaldi choc: Pochi giorni fa operata d’urgenza al seno | Non volevo rivivere un incubo…Eva Grimaldi, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato di essere stata operata d’urgenza nei giorni scorsi. Non è la prima volta che Eva Grimaldi vive una complicazione spiacevole di questo tipo; l ... ilsussidiario.net