IA assume baristi e sbaglia gli ordini | il caos nel caffè di Stoccolma

In un caffè di Stoccolma, un'intelligenza artificiale chiamata Mona si occupa di assumere due baristi attraverso LinkedIn. Tuttavia, sono stati riscontrati errori negli ordini di latte e pomodori, dimostrando alcune delle difficoltà legate alla gestione automatizzata. La situazione ha generato confusione tra clienti e staff, evidenziando i problemi pratici legati all'uso dell'intelligenza artificiale in ambiti tradizionali come il settore della ristorazione.

? Cosa sapere L'IA Mona gestisce un caffè di Stoccolma assumendo due baristi tramite LinkedIn.. Errori negli ordini di latte e pomodori evidenziano i limiti della gestione automatizzata.. A Stoccolma, il 29 aprile, un locale gestito da un’intelligenza artificiale ha assunto due baristi tramite LinkedIn dopo aver analizzato le necessità del servizio. L’esperimento condotto da Andon Labs mette alla prova la capacità di un chatbot di gestire menu, fornitori e personale in un contesto reale. L’attività si presenta come un classico punto di ristoro di quartiere, dove tra cappuccino e dolci alla cannella si respira l’atmosfera dei caffè tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA assume baristi e sbaglia gli ordini: il caos nel caffè di Stoccolma Notizie correlate Leggi anche: I migliori baristi votati dai lettori: "Il vero social? Caffè e chiacchiere" «Teheran ha giustiziato un cittadino svedese», la protesta di Stoccolma. Pasdaran minacciano gli impianti nel Golfo: sale il prezzo del petrolio – La direttaNel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il barista prepara il caffè a Stoccolma, l'IA gestisce il locale; A Stoccolma il barista prepara il caffè, l'IA gestisce il locale; 25 nella buona gastronomia di Eataly: addetti sala, baristi, camerieri, cassieri, cuochi, pizzaioli; Picchia la madre e la sorella: arrestato 40enne a San Giuseppe Vesuviano. A Stoccolma il barista prepara il caffè, l'IA gestisce il localeMona assume baristi, fa gli ordini e sperimenta il futuro del lavoro Stoccolma, 29 apr. (askanews) - Sembra un normale caffè di quartiere: cappuccini, dolci alla cannella, clienti al bancone, un baris ... msn.com askanews. . A Stoccolma il barista prepara il caffè, l'IA gestisce il locale - facebook.com facebook