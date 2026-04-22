Sono stati affidati i lavori per l’apertura di una nuova entrata nel centro cittadino, nell’ambito dell’intervento chiamato Ri-Conoscere le Mura. L’intervento prevede un investimento superiore ai 400 mila euro e riguarda la realizzazione di un nuovo accesso nella zona di San Colombano. I lavori sono stati avviati e riguardano l’intervento di riqualificazione e miglioramento delle strutture di accesso nell’area interessata.

Sortita San Colombano, affidati i lavori: parte un intervento da oltre 400mila euro nell’ambito di Ri-Conoscere le Mura. Il Comune di Lucca ha affidato i lavori per la riapertura e la valorizzazione della sortita del baluardo San Colombano, un intervento a carattere strategico che restituirà alla città uno spazio di grande valore storico trasformandolo in un nuovo ingresso al centro storico. Un passaggio ritenuto chiave per rafforzare il collegamento tra l’area della stazione ferroviaria e il cuore della città in modo da rendere più accessibile e fruibile uno dei tratti più suggestivi delle Mura urbane. L’appalto è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Lorenzini Pietro Srl (mandataria), Martinelli Impianti Srl e Studio Arte e Restauro Srl, risultato primo classificato nella procedura di gara.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sortita San Colombano. Affidati i lavori per l’apertura. Un nuovo ingresso nel centro

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