A Ravenna il convegno per i 120 anni della prima legge ambientale italiana
Venerdì a Ravenna si è tenuto un convegno dedicato ai 120 anni dalla prima legge ambientale italiana, approvata nel 1905. L’evento si è svolto nella sala Nullo Baldini del palazzo della Provincia e ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali. La discussione ha approfondito l’evoluzione normativa legata alla tutela dell’ambiente, partendo dalla pineta di Ravenna fino all’articolo 9 della Costituzione. Durante l’incontro sono stati analizzati i passaggi fondamentali della legislazione ambientale italiana nel corso di un secolo e più.
Venerdì, presso la sala Nullo Baldini del palazzo della Provincia di Ravenna, si è svolto il convegno “Dalla pineta di Ravenna all’articolo 9 della Costituzione – 120 anni dalla legge 16 luglio 1905 n. 411 sulla pineta di Ravenna”, promosso dal comando unità forestali, ambientali e agroalimentari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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