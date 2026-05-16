A Ravenna il convegno per i 120 anni della prima legge ambientale italiana

Venerdì a Ravenna si è tenuto un convegno dedicato ai 120 anni dalla prima legge ambientale italiana, approvata nel 1905. L’evento si è svolto nella sala Nullo Baldini del palazzo della Provincia e ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali. La discussione ha approfondito l’evoluzione normativa legata alla tutela dell’ambiente, partendo dalla pineta di Ravenna fino all’articolo 9 della Costituzione. Durante l’incontro sono stati analizzati i passaggi fondamentali della legislazione ambientale italiana nel corso di un secolo e più.

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