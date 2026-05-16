A Pechino si è svolto un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, con l’obiettivo di affrontare questioni commerciali tra i due paesi. Durante la riunione si sono discusse questioni riguardanti tariffe, investimenti e accordi economici, con l’intento di trovare punti di accordo e ridurre le tensioni. La conferma di una posizione di Trump in costante calo è stata osservata attraverso le sue dichiarazioni e le decisioni prese nel corso dell’incontro.

L’incontro tra Trump e Xi Jinping è stato importante sia per ridisegnare il commercio tra i due paesi e per affrontare le gravissime conseguenze della crisi e lo stallo del golfo di Hormuz, specie alla luce del peso che la Cina riveste nell’economia iraniana anche come principale importatore di petrolio. Cresce il ruolo di Pechino come interlocutore diplomatico nelle tensioni tra il governo americano e la teocrazia degli ayatollah, divenuta ancora più radicalizzata dopo i bombardamenti di Israele e degli Usa. Un quadro che ora costringe Trump a trovare una via d’uscita in cui l’appoggio cinese potrebbe risultare determinante. Questa volta... 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - A Pechino la conferma di un Trump che continua a perdere colpi

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FULL OFFICIAL BRIEFING: China Confirms Trump Xi Summit as US China Talks Enter Critical Phase | AC14

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